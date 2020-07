Rio - O jogador Leandrinho não faz mais parte do elenco do Botafogo. Segundo informações do portal "Mundo Esporte News", o juiz Robert de Assunção Aguiar, da 60ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, acatou os pedidos do jogador e concedeu liminar declarando a rescisão indireta do contrato de trabalho entre as partes.

O magistrado concedeu o pedido de rescisão visto aos atrasos nos pagamentos por parte do Alvinegro dos salários dos meses de março de 2020, abril de 2020 (40%), maio de 2020 (40%), junho/2020 (40%), férias e FGTS.

Somando todas essas cobranças a dívida do Botafogo com Leandrinho chegou a R$ 1.057.625,16.