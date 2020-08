Kalou revela que tentará trazer ex-jogador da seleção da Costa do Marfim para o Botafogo

Rio - Recém-chegado ao Botafogo , o atacante Kalou pode trazer outro marfinense para o clube alvinegro. Em entrevista ao site "Fogãonet", o jogador disse que irá aconselhar Gervinho a vestir a camisa do Glorioso em 2021.

"Acredito que trazendo determinados jogadores, você consegue atrair outros a terem interesse no clube (…) Eu acho que o Botafogo está na direção certa e isso vai atrair mais jogadores, jogadores estrangeiros, e eu espero ajudar para que Gervinho venha, quem sabe, no próximo ano, por que não? É uma possibilidade ele jogar no clube e eu irei aconselhá-lo a fazer isso também", disse Kalou.

Aos 33 anos, Gervinho joga atualmente pelo Parma-ITA e tem contrato até 2022. Pela seleção da Costa do Marfim, o jogador conquistou a Copa Africana de Nações, em 2015, ao lado de Kalou.