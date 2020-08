Rio - A Rede Globo cometeu uma gafe durante o telejornal local "SPTV" na última quinta-feira. Ao exibir os resultados do Brasileirão, a emissora trocou o escudo do Botafogo pelo clube de mesmo nome da cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo.

E as gafes não pararam por aí. O apresentador Márcio Gomes ainda se referiu aos resultados como sendo do "Paulistão", e não do Campeonato Brasileiro.