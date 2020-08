Kalou chega ao Rio para se apresentar ao Botafogo

Rio - Salomon Kalou desembarcou no Rio de Janeiro no início da manhã deste sábado, no Aeroporto do Galo. O jogador será apresentado pelo Botafogo nesta tarde, através de uma coletiva virtual.

Após passar pelo portão principal do desembarque internacional, o marfinense posou para fotos com a bandeira do Botafogo e, em seguida, deixou o local sem dar declarações.

Kalou chega ao Botafogo como uma contratação de peso e com histórico vitorioso na Europa, principalmente no Chelsea, onde conquistou a Liga dos Campeões.