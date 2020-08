Victor Luis será operado e desfalca o Botafogo por cerca de três semanas

Rio - O Botafogo terá desfalque para os próximos jogos do clube. Contratado recentemente, o lateral-esquerdo Victor Luis será operado na tarde desta terça-feira para a retirada do apêndice. O tempo de recuperação é de até três semanas. A informação foi divulgada por Cristiano Cinelli, médico do clube, ao "Globoesporte.com".

Titular nas duas partidas do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, Victor Luis deve dar lugar a Danilo Barcelos ou Guilherme Santos. A tendência é de que Danilo ganhe a vaga, já que Guilherme vem sendo usado mais como ponta.



O próximo compromisso do Botafogo é contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 21h30, no Nilton Santos. Após empate sem gols diante do Fortaleza, no Castelão, o clube está na 14ª posição, com dois pontos somados e um jogo a menos.