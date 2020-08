Torcedora do Atlético-MG, apresentadora da Globo se confunde e comemora gol do Botafogo

GOLLLLLLLLLL DO GALOOOOOOOOOO BRUNO NAZARIOOOOOOOOO #BOTxCAM — FernandaKeulla (@FernandaKeulla) August 20, 2020

Rio - Torcedora do Atlético-MG, a apresentadora Fernanda Keulla cometeu uma gafe daquelas no Twitter. A vencedora do "BBB 13" se confundiu e comemorou um gol do Botafogo ao invés de seu time na partida da noite da última quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Ele ainda escreveu o nome do meia Bruno Nazário, que havia marcado e atua no clube carioca.