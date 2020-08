Após derrota do Galo, Neto canta hino do Botafogo e provoca atleticanos: 'Chupa'

Rio - Apresentador da Band, o ex-jogador Neto ficou animado com a vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG na última quarta-feira. Após o triunfo do Alvinegro sobre o Galo por 2 a 1, o ex-atleta foi às redes sociais onde gravou um vídeo tirando sarro dos torcedores do clube mineiro, que segundo ele os encheram de mensagem na rádio.







A vitória deixou o Botafogo na 7ª colocação, com cinco pontos, enquanto o Atlético-MG deixou a liderança e agora é vice-líder, podendo ainda ser ultrapassado por Vasco e Bahia, que jogam nesta quinta. O Internacional é o novo líder do torneio, com nove pontos. Time do coração de Neto, o Corinthians está na 10ª posição, com quatro. CADÊ OS ATLETICANOS? pic.twitter.com/xsgP7237LJ — Comentarios Sinceros Do Craque Neto (@ComentCrakNeto) August 20, 2020 "Aí um recado para o pessoal dos atleticanos. Corinthians ganhou hein. Aí dá uma olhada só. Não ficaram falando na minha rádio? Escuta aí, isso é clube grande! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910! Não tem pra ninguém, João Saldanha, Jairzinho, Túlio, Garrincha, Gerson, Nilton Santos. Botafogo, Botafogo. Chupa!", comentou Neto.