Ex-Vasco elogia camisa do Botafogo e Danilo Barcelos convida: 'Vem que a sua te aguarda'

Rio - Depois da vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1, os torcedores do Botafogo ficaram ainda mais animados com um comentário nas redes sociais. O lateral Danilo Barcelos publicou uma foto da partida no Instagram e um jogador que se destacou pelo Vasco elogiou a camisa do Alvinegro. Trata-se do meia Rafael Carioca, que já defendeu também Grêmio e Atlético-MG.



Hoje no Tigres-MEX, clube que defende desde 2017, Rafael Carioca comentou na publicação do lateral: 'Que camisa bonita', com um emoji de coração. Ao ver o comentário, Danilo Barcelos respondeu: 'Vem que a tua te aguarda bb'. Os torcedores do Alvinegro se empolgaram com a troca de mensagens e pediram que o meia viesse para o Botafogo.



A diretoria do Botafogo trabalha na contratação de um jogador para a posição de volante, função de Rafael Carioca. No entanto, o jogador tem contrato com o clube mexicano até junho de 2023. De acordo com o 'Transfermarket', o jogador e 31 anos está avaliado em R$ 23,3 milhões. Pelo Vasco, o meia atuou em 52 partidas.