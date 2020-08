Botafogo negocia contratação de volante colombiano

Rio - Além dos craques Keisuke Honda e Salomon Kalou, o Botafogo pode ter outro reforço gringo para a sequência do Campeonato Brasileiro. De acordo com o 'Globoesporte.com', o Alvinegro está negociando com o volante colombiano Carlos Rentería, de 25 anos. Atualmente sem clube, o atleta deve assinar por duas temporadas com o clube carioca.



Ainda conforme informado pelo portal, o Botafogo espera Rentería nos próximos dias para a realização de exames médicos e assinar até agosto de 2022. Apelidado de 'Neneco' na Colômbia, o meia foi revelado pelo Deportivo Calí-COL e viveu a melhor fase da carreira no Tolima-COL. O jogador também somou breve passagem pelo Juarez-MEX.