Por questões financeiras, clube da Série A desiste da contratação de Danilo Barcelos

Rio - Em busca de um lateral-esquerdo, o Sport sondou o lateral Danilo Barcelos, do Botafogo, nas últimas semanas. Contudo, de acordo com a Rádio Clube, de Pernambuco, o Leão da Ilha do Retiro desistiu da negociação por questões financeiras. O Alvinegro, no entanto, afirmou desconhecer o interesse no jogador de 29 anos, que também já defendeu o Vasco.



Recém-operado para remover o apêndice, Victor Luis ficará de fora de algumas partidas, o que pode fazer com que Danilo Barcelos, antes pouco aproveitado, ganhe algumas oportunidades. O jogador atuou contra o Atlético-MG, na última quarta-feira, e teve bom desempenho. Além de Danilo e Victor, o Alvinegro também conta com Guilherme Santos para a posição.