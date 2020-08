Clube da Série A faz proposta por Pedro Raul, mas ouve 'não' do Botafogo

Rio - A grave lesão de Paolo Guerrero fez o Internacional ligar o sinal de alerta para a sequência da equipe no Campeonato Brasileiro. Buscando um novo camisa 9 para assumir o comando de ataque, o Colorado realizou uma proposta pelo jovem Pedro Raul, que tem se destacado no Botafogo. No entanto, o Alvinegro tratou de recusar prontamente a oferta.



Em entrevista ao portal 'GaúchaZH', Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo e membro do conselho do clube disse que não vai negociar o atacante. Revelado pelo Cruzeiro-RS, o atacante de 23 anos também já somou passagem por Vitória Guimarães e Atlético-GO. Na atual temporada, Pedro Raul já disputou 11 partidas, com cinco gols marcados.



O Internacional negocia a volta de Alexandre Pato, que rescindiu com o São Paulo nesta semana, mas ainda quer outros nomes para compor o sistema ofensivo. O portal procurou o staff de Pedro Raul, que confirmou as negociações, mas afirmou que os clubes não chegaram a um consenso. Já o Inter disse que não fala em nomes enquanto o contrato não for assinado.