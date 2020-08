Com pênalti no fim, Botafogo vence o Paraná e avança na Copa do Brasil

Paraná Aos trancos e barrancos, o Botafogo venceu por 2 a 1 o Paraná, no Durival Britto, e garantiu a vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Apesar da péssima exibição do time de Paulo Autuori, que só precisava do empate para avançar, o elenco volta para o Rio de Janeiro com o dever cumprido graças a Marcelo Benevenuto e Danilo Barcelos, que fizeram os gols do Glorioso — Thales marcou para o time da casa.

Atuação ruim a parte, a classificação cai como uma luva para as finanças do clube, que embolsou mais R$ 2 milhões como premiação. O resultado também é um alívio para o torcedor, que viu o clube ser eliminado precocemente por dois anos seguidos — na primeira fase em 2018 e na terceira no ano passado.

Mesmo precisando apenas do e empate, o técnico Paulo Autuori voltou a mudar o esquema tático, mas não deu muito certo desta vez. Com três zagueiros e Pedro Raul de volta ao time titular, o Glorioso só não foi para o intervalo em desvantagem por um milagre. O primeiro tempo foi um festival de chances claras perdidas pelo Paraná e Kanu teve sorte por não ser expulso após cometer uma falha grave.

Ainda longe da sua melhor versão, o Botafogo melhorou na segunda etapa e, aos quatro minutos, Bruno Nazário cobrou escanteio com perfeição para Marcelo Benevenuto, de cabeça, abrir o placar. Mas o suspiro de alívio durou pouco. Aos 10, em bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para Thales deixar tudo igual mais uma vez. O lance gerou muita reclamação dos alvinegros por um possível toque de mão, só que o árbitro Vinícius Furlan deixou seguir. Vale ressaltar que não há VAR nessa fase da Copa do Brasil.

Já no último minuto, Matheus Babi foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti, convertido por Danilo Barcelos para decretar a classificação.