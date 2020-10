Gatito Fernández celebrou o nascimento da primeira filha, Raffaela, a Gatitinha Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 18/10/2020 17:56 | Atualizado 18/10/2020 18:51

Rio - A Gatitinha está na área. Raffaela, primeira filha de Gatito Fernández e Silvia, nasceu no fim da tarde de sábado ao som de 'Galopeira'. Sucesso na década de 70, a música é um dos hinos da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó e faz uma homenagem a cultura do Paraguai, terra natral do arqueiro.

De volta ao Rio, após defender a seleção de seu país contra Peru e Venezuela, em dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, o arqueiro publicou uma foto neste domingo.



"Ao som de 'Galopera', às 18:52, de um sábado, no Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2020, nasceu a nossa princesa Rafaella. Muito obrigado Deus por nos dar este presente maravilhoso. E ao meu amor, Silvia, por ser tão corajosa!", publicou Gatito.

Publicidade

Com um edema ósseo no joelho direito, Gatito não jogou pela seleção paraguaia, mas se apresentou em Assunção para ser reavaliado. De volta ao Rio, terá que equilibrar as tarefas de pai com as sessões de fisioterapia. Em tratamento, ele será substituído por Diego Cavalieri contra o Goiás, nesta segunda-feira, no Nilton Santos.