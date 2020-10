Shinji Kagawa: três Copas Reprodução

Por O Dia

Rio - Após conseguir convencer os dirigentes do Botafogo nas contratações de Honda e Kalou, os torcedores alvinegras escolheram mais uma estrela internacional para pedir no elenco carioca. Trata-se do também japonês, Shinji Kagawa.

O engajamento dos alvinegros fizeram com que a hashtag #KagawaNoFogão, que chegou aos trending topics do Twitter. Além disso, os torcedores modificaram a página do japonês no Wikipedia, colocando que Kagawa "joga no Botafogo de Futebol e Regatas, conhecido mundialmente por ser um dos maiores clubes do mundo".

O jogador, de 31 anos, defende a seleção japonesa e disputou as Copas de 2010, 2014 e 2018. Ele foi companheiro de Honda na equipe na disputa dos mundiais. Com passagem pelo Borussia Dortmund e pelo Manchester United, o japonês está sem clube, após deixar o Zaragoza, da Espanha.

O empresário Marcos Leite, que intermediou as contratações de Honda e Kalou, fez postagem enigmática no Twitter, o que alimentou a esperança de torcedores. Porém, tanto o agente quanto o Botafogo negaram que haja negociação.