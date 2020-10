Com Lazaroni, Alvinegro conseguiu finalmente deixar a zona da degola do Brasileiro Vitor Silva/Botafogo

Por MH

Rio - Após uma sequência positiva que o tirou da zona do rebaixamento, o Botafogo volta a viver instabilidade no Brasileiro. Nesta segunda-feira, a equipe não saiu do zero contra o Goiás, no Nilton Santos. Na opinião do treinador Bruno Lazaroni faltou tranquilidade ao time.

"Infelizmente tivemos praticamente o dobro de finalizações do adversário, 23 contra 12, tivemos 11 escanteios, 22 bolas cruzadas na área, mas faltou em alguns momentos ganhar os duelos individuais e um pouco de tranquilidade também. Tivemos cinco chances claras, o goleiro do Goiás esteve muito bem na partida. Faltou também preencher a área nessas situações de cruzamento com mais jogadores", disse.

O resultado foi muito lamentado, porque o Goiás está na última colocação no Brasileiro e era considerado o adversário ideal para o Botafogo se reabilitar, após a derrota para o Grêmio, em Porto Alegre.

"O Goiás vive um momento ruim, temos muito a lamentar com esse empate. Todos saímos insatisfeitos, mas só nos resta trabalhar", afirmou Bruno Lazaroni.