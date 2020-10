Por Lance

Rio - Depois de Túlio Lustosa, outro rosto conhecido do torcedor pelo o que fez dentro de campo retorna ao Botafogo para cumprir uma função fora das quatro linhas. O Alvinegro contratou Lúcio Flávio, ex-meio-campista, para assumir a função de auxiliar permanente da equipe. A informação foi dada primeiro pela "Rádio Banda B" e confirmada pelo LANCE!.

Lúcio Flávio era auxiliar do Paraná e aceitou o convite para trabalhar no clube carioca. O nome foi indicado pelo próprio Túlio e teve a aprovação de Bruno Lazaroni. O ex-jogador vai ajudar o treinador no dia a dia de treinamentos no Estádio Nilton Santos.