Por O Dia

Rio - Lucio Flavio está de volta ao Botafogo, só que agora o ex-jogador assumir um lugar como auxiliar-técnico da comissão permanente do clube. Ele que é bastante identificado pela torcida Alvinegra já iniciou os trabalhos na última quarta-feira e falou à TV do clube.

"Fiquei feliz com a possibilidade da minha vinda, no contato que foi feito pela diretoria. Estou muito satisfeito com o desfecho, por ter dado certo. Desde que finalizei a carreira, venho me preparando nessa parte técnica da comissão e agora, juntamente com toda a comissão técnica que é dirigida pelo Bruno, vim para dar esse suporte, para ser mais um membro para tentar agregar e fazer com que o desenvolvimento possa ser melhorado, não só da equipe como o meu também, para que eu possa crescer", afirmou Lucio Flavio que estava no Paraná.



Lucio vai reencontrar um parceiro de longa data no clube carioca, o ex-volante Túlio Lustosa, que chegou na semana passada para assumir o cargo de gerente de futebol.

"Tanto o Túlio quanto eu conhecemos bem a história do clube. O Túlio, obviamente por ter ido mais para o lado da gestão, tem mais tempo nessa função do que eu, eu parei depois. É importante agregar esse conhecimento tanto da parte dele como meu na área técnica. Em razão desse perfil, por termos trabalhado no clube, é um fator positivo. Claro que envolve também muito trabalho, e vamos buscar unir forças para fazer com que o Botafogo possa ganhar com isso", completou.