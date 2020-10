Em alta, Gatito viu o nascimento da filha, Rafaella, no sábado, e foi premiado nesta sexta-feira Reprodução/Twitter

Rio - Em recuperação de um edema ósseo no joelho direito, Gatito Fernández iniciou a sessão de fisioterapia desta sexta-feira ainda mais motivado no Nilton Santos. O goleiro foi premiado com uma placa pela defesa mais bonita da quarta fase da Copa do Brasil, no primeiro dos dois clássicos com o Vasco, vencido por 1 a 0 pelo Glorioso, em casa. O jogo estava empatado em 0 a 0 quando o goleiro espalmou uma bola à queima-roupa finalizada de primeira pelo argentino Germán Cano ainda no primeiro tempo.

Sem previsão de voltar a treinar com bola, o goleiro será reavaliado na próxima semana e o resultado do novo exame de ressonância magnética apontará a possível data da volta do camisa 1. O último jogo pelo Glorioso foi o dia 23 de setembro, mas, no dia 8 de outubro, ele defendeu a seleção do Paraguai contra o Peru, na abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Segundo o próprio, com o aval dos departamentos médicos da seleção de seu país e do clube alvinegro.

Por enquanto, é a pequena Rafaella, primeira filha do goleiro com Silvia, que nasceu no sábado, quem ocupa as mãos de Gatito Fernández. Em boa fase, Diego Cavalieri segue como titular contra o Cuiabá, terça-feira, no Nilton Santos, no primeiro duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A classificação para a próxima fase vale R$ 3,3 milhões.