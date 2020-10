Honda (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Por O Dia

Rio - Uma ótima notícia para os torcedores alvinegros! O Botafogo acertou a renovação do contrato do meio-campista Honda até o final do Brasileirão, em fevereiro de 2021. O último vínculo era até dezembro de 2020. As informações são do "Canal do TF".

O japonês chegou ao Botafogo no início do ano, uma contratação que gerou muita festa por parte da torcida. Infelizmente, o contato com os torcedores acabou ai, já que devido à pandemia do covid-19, Honda não jogou nenhum com portões abertos.

Publicidade

O atleta ainda tem o sonho de disputar os Jogos Olímpicos do Japão, adiados para 2021, e entende que o Botafogo é o melhor caminho para isso.