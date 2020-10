Ivan Angulo Cesar Grecco/Palmeiras

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Botafogo encaminhou a contratação de Iván Angulo, jogador de 21 anos, que pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Cruzeiro desde a metade do ano. Com um jogo de velocidade e drible, a jovem promessa colombiana pode ser uma peça muito útil para Bruno Lazaroni.

Angulo tem como principal característica em seu jogo a velocidade, o drible no um contra um e a profundidade. O atacante pode ser uma arma importante contra adversários muito fechados defensivamente, ajudando a quebrar as linhas de marcação com drible ou passe.

Uma das principais esperanças do futuro da seleção da Colômbia, Angulo é presença frequente nas convocações dos times de base. O ponta esteve na Copa do Mundo Sub-20 de 2019, com 1 gol e 2 assistências, e no Pré-Olímpico de 2020.

Revelado pelo Envigado-COL, Angulo se destacou na equipe e chamou a atenção do Palmeiras, que o contratou em janeiro de 2019. No clube paulista, o atleta atuou pelos times de base e deixou boas impressões. Foi um dos principais nomes da conquista da Copa do Brasil Sub-20 de 2019 e do vice-campeonato no Brasileiro Sub-20, marcando 7 gols em 21 jogos na temporada.

Sem espaço no elenco profissional do Palmeiras, o atacante foi emprestado ao Cruzeiro em janeiro, mas o clube paulista pediu a devolução do empréstimo com a pandemia do COVID-19. Com o retorno das competições, o colombiano voltou a ser cedido à Raposa, mas a equipe mineira tomou uma punição da Fifa de não poder registrar jogadores por uma dúvida com o Zorya-UCR pela contratação de Willian.

Diante de toda a confusão, o Cruzeiro liberou o jogador para negociar com outras equipes, e o Botafogo foi o principal interessado. O Alvinegro tem um acordo encaminhado com o atacante, que chegaria cedido até o fim do Campeonato Carioca de 2021.

O Glorioso vai dividir salários com o Palmeiras até o fim do período de empréstimo, que será gratuito. Túlio Lustosa, gerente de futebol do Glorioso, está acertando os últimos detalhes com a diretoria do Verdão para fechar a contratação.