Por Lance

Rio - O Botafogo passava por problemas no ataque no começo de 2019. O principal alvo da diretoria era Diego Souza, mas a negociação com o São Paulo não era tão simples. Ao mesmo tempo, o Alvinegro monitorava a situação de Maxwell, então artilheiro do Carioca pelo Resende, que ficou perto de uma assinatura. Em 2020, o atacante defende o Cuiabá, rival do Glorioso na Copa do Brasil.

À época, Maxwell tinha sete gols no Estadual e dividia a artilharia da competição com João Carlos, do Volta Redonda. Ele foi o autor do gol da vitória do Resende sobre o Botafogo, que logo depois entrou em contatos para tentar contratá-lo.