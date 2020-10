Rio - É hora de virar a chave. Em momentos distintos na primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro, respectivamente, Botafogo e Cuiabá se enfrentam nesta terça-feira para começar a decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será no Estádio Nilton Santos, às 21h30.

O Botafogo tem dois desfalques de última hora. Guilherme Santos e Éber Bessa testaram positivo para o novo coronavírus e estão afastados, cumprindo a quarentena. Além disto, Salomon Kalou, com dores musculares, ainda não está 100% fisicamente.



O caso do Cuiabá é ainda pior. A equipe mato-grossense tem sete desfalques certos para a partida por jogadores que já atuaram na Copa do Brasil por outras equipes. Para piorar, quatro jogadores estão no departamento médico e devem ficar fora para o treinador Marcelo Chamusca.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO x CUIABÁ



Data/Hora: 27/10/2020, às 21h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva (PE) e Ricardo Bezerra Chianca (PE)

Árbitro de vídeo: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Onde ver: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!



BOTAFOGO (Técnico: Bruno Lazaroni)

​Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luís; Caio Alexandre, Rafael Forster, Keisuke Honda; Bruno Nazário, Pedro Raul, Rhuan.



Pendurados: ninguém

Suspensos: ninguém

Fora: Marcinho, Gatito Fernández e Lucas Barros (lesionados); Guilherme Santos e Éber Bessa (Covid-19).





CUIABÁ (Técnico: Marcelo Chamusca)

​João Carlos; Hayner, Léo, Anderson Conceição, Lucas Hernández; Matheus Barbosa, Jean Patrick; Yago César, Élvis, Ferrugem (Lucas Ramon); Maxwell.



Pendurados: ninguém

Suspensos: ninguém

Fora: Felipe Ferreira, Jenison, Élton, Everton Sena, Luiz Gustavo, Marcinho e Felipe Marques (jogaram a Copa do Brasil por outras equipes); Rafael Gava, Lenon, Auremir e Romário (lesionados).