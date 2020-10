Pedro Raul teve boa atuação e chance de empatar, mas desperdiçou Vitor_Silva

Por Pedro Logato

Rio - O Botafogo está em situação delicada na Copa do Brasil. No primeiro jogo das oitavas de final da competição, faltou inspiração na criação e capricho na conclusão das jogadas para a equipe de Bruno Lazaroni. Melhor para o Cuiabá, líder da Série B, que se aproveitou dos erros dos cariocas, e surpreendeu ao vencer o Alvinegro por 1 a 0 em duelo realizado nesta terça-feira no Nilton Santos. A derrota foi o segundo tropeço seguido do Botafogo no estádio na temporada. Pelo Brasileirão no último dia 19, a equipe carioca não saiu do 0 a 0 com o lanterninha Goiás pelo Campeonato Brasileiro.

Para avançar na Copa do Brasil, o Botafogo vai precisar vencer o Cuiabá por dois gols de diferença na próxima terça-feira na Arena Pantanal, às 19 horas. Caso consiga um resultado positivo por um gol de diferença a decisão da vaga para as quartas de final da competição será decidida em cobranças de pênalti.

Atuando em casa, o Botafogo começou a partida no Nilton Santos valorizando bastante a posse de bola. No entanto, o Cuiabá, sensação da Série B, não veio ao Rio para facilitar a vida do clube carioca. Apesar de ficar muito mais com a bola, o Glorioso não conseguiu ter o domínio da partida no primeiro tempo.

A primeira chance de gol do jogo foi dos cariocas. Aos 12 minutos, Kevin arriscou um chute de fora da área, assustando o goleiro João Carlos. Dois minutos depois, os visitantes responderam na mesma moeda. Matheus Barbosa arriscou e Diego Cavalieri fez bela defesa.

Mesmo com menos posse de bola, o Cuiabá era mais perigoso. Aos 25 minutos, depois de bela trama ofensiva, Elvis soltou uma bomba e a bola passou perto do gol alvinegro. Seis minutos depois, Willians Santana achou Maxwell e o atacante finalizou bem, raspando a trave de Cavalieri.

Aos 37 minutos, o Botafogo chegou novamente com perigo. Após levantamento, Honda brigou com a defesa do Cuiabá e a bola veio para Caio Alexandre, o volante tentou uma bicicleta, mas a bola acabou tocando em Anderson Conceição e saiu para escanteio.

O segundo tempo começou com o Cuiabá buscando reduzir a posse de bola do Botafogo. Com a marcação mais adiantada, os visitantes conseguiram abrir o placar em um vacilo alvinegro. Honda errou passe no campo de defesa e deu presente para Matheus Barbosa. O meia avançou e finalizou no cantinho, Cavalieri pulou na bola, mas não conseguiu defender.

Em desvantagem no placar, o Botafogo teve que buscar mais o gol no Nilton Santos. Aos 12 minutos, Kevin cruzou, o goleiro João Carlos saiu errado, a zaga não afastou e a bola ficou se oferecendo para Pedro Raul. No entanto, o atacante alvinegro não conseguiu finalizar e o goleiro do Cuiabá defendeu. Aos 14 minutos, o Botafogo chegou com perigo de novo. Honda recebeu na entrada da área e soltou a bomba, a bola passou perto do gol e assustou João Carlos.

O Botafogo seguia em busca do empate e tentando encurralar o Cuiabá. Aos 17 minutos, após cobrança de escanteio, Kevin soltou a bomba e o goleiro João Carlos mais uma vez apareceu para salvar os visitantes. Aos 21 minutos, Matheus Babi, que havia acabado de entrar no lugar de Rhuan, recebeu bola na entrada da área e finalizou forte, a bola passou raspando a trave, assustando o Cuiabá.

Nos últimos minutos, o Botafogo seguiu criando boas oportunidades de empatar a partida. Porém, faltava capricho aos jogadores de frente. Com isso, mesmo com o espaços concedido pela equipe do Centro-Oeste, o Glorioso não conseguiu o empate e acabou ficando em situação delicada na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 1 CUIABÁ

Estádio: Nilton Santos

Arbitragem: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões Amarelos: Marcelo Benevenuto (BOT), Lucas Ramon (CUI), Maxwell (CUI), Ferrugem (CUI)

Cartões Vermelhos: -

Gol: Matheus Barbosa (CUI)

BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Cícero (Lecaros), Caio Alexandre e Honda; Bruno Nazário (Kelvin), Pedro Raul e Rhuan (Matheus Babi) / Técnico: Bruno Lazaroni



CUIABÁ: João Carlos, Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição, Lucas Hernández, Nenê Bonilha (Pierini), Matheus Barbosa, Hayner (Jean Patrick), Elvis (Diego Jardel); Willians Santana (Yago) e Maxwell (Ferrugem) / Técnico: Marcelo Chamusca