Após derrota, Honda pede desculpa para a torcida do Botafogo e diz: 'Não desisti'

Por Lance

Rio - Keisuke Honda foi um personagem capital da derrota do Botafogo diante do Cuiabá. O japonês errou o passe que virou o gol do Dourado, nesta terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.





O japonês, contudo, não fugiu da responsabilidade. Após a partida, o camisa 4, por meio de uma rede social, pediu desculpas e mandou um recado para a torcida do Botafogo.



- Me desculpem (pelo erro), mas eu não desisti de ganhar o próximo jogo - escreveu o japonês.



A partida da volta será na próxima terça-feira, na Arena Pantanal, às 19h. O Botafogo precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar.