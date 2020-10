Bruno Lazaroni admite que o time foi mal em Porto Alegre Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 13:27 | Atualizado 28/10/2020 13:28

Rio - A situação do Botafogo na temporada é bastante delicada. À beira da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro foi derrotado pelo Cuiabá no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no estádio Nilton Santos. Por conta do tropeço, o clube confirmou a saída do técnico Bruno Lazaroni, mas segue com o profissional no quadro de funcionários.



Lazaroni assumiu a equipe após a demissão de Paulo Autuori, conseguiu tirar a equipe do Z-4, mas voltou a ter resultados ruins nas últimas rodadas. O treinador segue como parte da Comissão Técnica. O preparador físico Felippe Cappela e o auxiliar-técnico Fábio Lafundes foram desligados do clube. Flávio Tenius, preparados de goleiros, irá comandar o time contra o Ceará.

Confira a nota oficial do Botafogo:

"O Botafogo de Futebol e Regatas comunica mudanças no Departamento de Futebol. O Clube informa que Bruno Lazaroni não é mais o técnico da equipe profissional. Lazaroni foi comunicado da decisão em reunião realizada no Estádio Nilton Santos na manhã desta quarta-feira (28/10).



O Botafogo ofereceu a oportunidade ao profissional de permanecer no clube como integrante da Comissão Técnica. O Clube aguarda a definição de Lazaroni.O preparador físico Felippe Cappela e o auxiliar-técnico Fábio Lefundes estão de saída do Botafogo. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte em seus futuros desafios.



O preparador de goleiros Flavio Tenius irá comandar a equipe na partida contra o Ceará, neste sábado, em em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai ao mercado em busca de um novo treinador para a equipe profissional."