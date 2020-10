José Welison confirmado Divulgação / Atlético Mineiro

Rio - Acertado com o Botafogo, o volante José Welison teve o seu empréstimo oficializado pelo Atlético-MG ao clube carioca. O atleta de 25 anos vai permanecer no clube carioca até o fim de maio de 2021.

Com contrato no Galo até dezembro de 2023, Zé Welison vai ao Botafogo com parte dos salários pagos pelo Atlético-MG. O empréstimo, segundo informações do UOL Esporte, será gratuito.

Zé Welison foi contatado pelo clube mineiro em julho de 2018, após destaque pelo Vitória. No entanto, o volante não emplacou uma sequência de jogos e está fora dos planos de Sampaoli. Inclusive, o atleta foi liberado da Cidade do Galo e passou a treinar por conta própria.