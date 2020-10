Em momento de turbulência, Botafogo vai em busca de vitória contra o Ceará para evitar o Z-4

Honda tenta se recuperar no Botafogo VITOR SILVA / BOTAFOGO

Por O Dia

Rio - Vivendo um momento turbulento dentro e fora de campo, o Botafogo terá neste sábado o Ceará pela frente no Campeonato Brasileiro. Atuando no Nilton Santos, às 17 horas, o Glorioso precisa vencer para não correr o risco de voltar à zona de rebaixamento na competição. A partida é válida pela última rodada do primeiro turno, mas o Alvinegro tem dois jogos a menos no torneio.

Sob o comando de Flavio Tenius, que assume interinamente o comando do Botafogo, após a saída de Bruno Lazaroni, o Glorioso busca reagir em um momento extremamente importante do Brasileirão. O Glorioso aposta na recuperação de Honda, que no último jogo contra o Cuiabá, pela Copa do Brasil, acabou errando de forma decisiva no gol da vitória dos visitantes no Nilton Santos.

O Ceará vive um bom momento na atual temporada. No Brasileiro, a equipe comandada por Guto Ferreira está invicta a quatro partidas. Em décimo lugar, o Vozão quer uma vitória para se aproximar do G-6 e quem sabe até sonhar com uma vaga na Libertadores de 2021.

A partida será comandada pelo árbitro baiano Diego Pombo Lopez. O também baiano Elicarlos Franco de Oliveira e o paranaense Bruno Boschilla serão os assistentes. O árbitro de vídeo será responsabilidade do paulista Marcio Henrique de Gois.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CEARÁ

Estádio: Nilton Santos (RJ)

Árbitro – Diego Pombo Lopez – BA

Assistente 01 – Bruno Boschilla – PR

Assistente 02 – Elicarlos Franco de Oliveira – BA

Árbitro de Vídeo – Marcio Henrique de Gois – SP

BOTAFOGO: Cavalieri, Kevin, Kanu, Marcelo Benevenuto, Victor Luis; Rafael Forster, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário; Rhuan e Pedro Raul / Treinador: Flavio Tenius

CEARÁ: Fernando Prass, Eduardo, Luiz Otávio, Tiago, Bruno Pacheco, Charles, Fabinho, Fernando Sobral, Vina, Léo Chu e Rafael Sóbis / Treinador: Guto Ferreira