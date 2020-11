Honda se destacou em empate do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 19:47 | Atualizado 31/10/2020 19:49

Rio - O Botafogo empatou em 2 a 2 com o Ceará, na tarde deste sábado, no Estádio Nilton Santos. Confira as notas dadas pelo Jornal O Dia:

Diego Cavalieri - Pouco pôde fazer nos gols do Ceará. Conseguiu boa defesa na segunda etapa em cabeçada de Tiago - NOTA 5,5

Kevin - Bastante acionado no ataque, deixou a desejar na parte defensiva - NOTA 5,5

Marcelo Benevenuto - Abaixo de seu companheiro de zaga, deu espaço demais a Cléber no gol do Ceará. NOTA 5,5

Kanu - O único que se salvou em dia ruim da defesa alvinegra - NOTA 6

Victor Luís - Tarde para esquecer. Isolou o pênalti que poderia abrir dois gols de vantagem para o Glorioso e esteve perdido na marcação. O pior em campo. - NOTA 3,5

Caio Alexandre - Atuação apagada. Deixou alguns buracos no meio campo e se atrapalhou com Victor Luís no gol de empate do Ceará. NOTA 5

Honda - Foi o cérebro da equipe do Botafogo. Comandou o meio campo e abriu o placar de pênalti. O destaque da equipe alvinegra neste sábado - NOTA 7,5

Bruno Nazário - Bastante acionado na primeira etapa, fez um segundo tempo apagado. Deu assistência para Babi marcar - NOTA 6,5

Lecaros - Sofreu o pênalti que resultou no primeiro gol do Botafogo. Enquanto esteve em campo, foi bastante acionado. Deixou o campo machucado no fim da primeira etapa - NOTA 6,5

Matheus Babi - Autor do segundo gol, conseguiu dar bastante mobilidade ao ataque e criar algumas chances - NOTA 7

Warley - Ganhou oportunidade como titular e teve atuação regular. - NOTA 6

Kelvin - Boa atuação. Deu bastante movimentação ao lado direito do ataque e criou as melhores chances do segundo tempo - NOTA 6,5

Angulo - Foi colocado em campo aos 30 minutos do segundo tempo e foi expulso nos acréscimos. - NOTA 4

Zé Welison - Entrou para reforçar a marcação, mas pouco apareceu. - NOTA 5

Pedro Raul - Entrou no fim e não teve tempo de mostrar muita coisa. - SEM NOTA

Flávio Tenius - Fugiu do que se espera de um interino, mudando todo o trio de ataque titular. Fez alterações que equilibraram a partida quando o Ceara era superior no segundo tempo, mas deveria ter mantido Honda como cobrador no segundo pênalti - NOTA 6