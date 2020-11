César Farías deve ser o novo técnico do Botafogo AFP

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 19:24 | Atualizado 02/11/2020 19:34

Rio - O Botafogo está muito perto de definir seu novo comandante. Nesta segunda, o clube encaminhou um acordo com o técnico venezuelano César Farías, que atualmente comanda a Bolívia. O treinador venezuelano já aceitou a proposta do clube carioca e negocia sua saída da seleção sul-americana. A informação foi dada inicialmente pelo site "Globo Esporte".

A preferência da diretoria alvinegra era um treinador brasileiro. No entanto, após algumas sondagens e negociações sem sucesso, o clube alvinegro decidiu mudar seu foco e apostar em um profissional estrangeiro.

Farás chegará para substituir Bruno Lazaroni, demitido na última semana após a derrota para o Cuiabá, pela Copa do Brasil. A diretoria aguarda apenas o desfecho da situação do treinador com a seleção da Bolívia para fazer o anúncio. Uma reunião ainda nesta segunda-feira pode definir a situação.