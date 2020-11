Ramon Menezes comandou o Vasco em 16 jogos e sai do clube com oito vitórias, três empates e cinco derrotas Rafael Ribeiro/ Vasco / Divulgação

Por Lance

Publicado 03/11/2020 11:50 | Atualizado 03/11/2020 11:52

Rio - Os torcedores do Botafogo se uniram em uma campanha que dominou a madrugada desta terça-feira no Twitter. Especulado como novo treinador do Glorioso, Ramon Menezes, ex-jogador e ex-técnico do Vasco chegou a ser um dos assuntos mais falados na rede social ao sofrer rejeição de parte da torcida do Glorioso.



Sem treinador desde a última semana, quando o clube demitiu Bruno Lazaroni, o Botafogo segue buscando alternativas. Outro nome que não contou com o aval de torcedores no Twitter foi Alexandre Gallo, que também foi envolvido em campanha pelo alvinegros.



Ramon foi demitido do Vasco na segunda semana de outubro após acumular resultados negativos e depois de cair com o clube na tabela do G-4 para a parte inferior. Alguns internautas criticaram a hashtag "#RamonNão", afirmando que ele seria uma opção viável no mercado.



Contudo, a maior parte dos comentários tecidos detonavam a contratação. Afinal, segundo eles, o clube "não é escola para treinador jovem", como comentou uma pessoa. Outro desabafou, pediu títulos em 2020 e disse que Ramon não seria uma boa opção.



O Glorioso entra em campo nesta terça pela Copa do Brasil. Botafogo e Cuiabá disputam uma vaga para as quartas de final da competição, e o Alvinegro precisa da vitória: no primeiro jogo, no Rio, o time sensação da Série B abriu o placar de 1 a 0.