Rio - Galvão Bueno não gostou da escolha do Botafogo em tentar a contratação do técnico César Farías, da seleção boliviana. Durante o "Bem, Amigos!" desta segunda, o narrador ironizou a carreira do treinador venezuelano e disse não entender a investida.

"Eu queria falar um pouco da fantástica carreira deste técnico. Ele foi técnico do Nueva Cádiz, Zulianos, Trujillanos, Deportivo Táchira, Mineros de Guayana, Deportivo Anzoátegui, Venezuela sub-20, Tijuana, Cerro Porteño, The Strongest e da seleção da Bolívia. E ele tem, em toda essa carreira fantástica, um título realmente muito importante: um título da segunda divisão da Venezuela em 1998. Só. Não preciso falar mais nada", disse Galvão.

"Eu acho que começou a ser um exagero. Que venham bons técnicos, como disse o Muricy na semana passada, quando entrevistamos o Coudet (Internacional), que venham técnicos que se discutam suas ideias, as possibilidades… Torço pelo Abel Ferreira (Palmeiras), apesar de achar também que não tenha currículo. Que venham bons técnicos, técnicos importantes, gente. Isso é o futebol brasileiro, o futebol pentacampeão do mundo. Por favor…", completou.