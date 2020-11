Botafogo pressiona, mas não consegue sair do 0 a 0 com o Cuiabá e está fora da Copa do Brasil

Botafogo X Cuiabá Vitor Silva/Botafogo FR

Por LUCAS FELBINGER

Rio - O Botafogo está eliminado da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira, o Glorioso empatou em 0 a 0 com o Cuiabá, na Arena Pantanal. Como perdeu o jogo de ida por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, a equipe carioca não conseguiu garantir a classificação para as quartas de final da competição.

Precisando correr atrás do resultado, o Botafogo começou a partida conseguindo ocupar o campo de ataque durante a maior parte do tempo, tendo 68% de posse de bola. No entanto, a equipe alvinegra esbarrou em suas deficiências técnicas e pecou nas finalizações. O jogador mais participativo da equipe alvinegra na primeira etapa foi o meia Bruno Nazário, que se movimentou bastante e tentou abrir espaços.

Por ter mais a bola e se lançar bastante ao ataque para buscar o placar, o Botafogo acabou deixando alguns espaços defensivamente, que resultaram em boas chances do Cuiabá. A mais perigosa delas aconteceu aos 40 minutos, quando Maxwell recebeu na área e bateu colocado, mas Diego Cavalieri fez boa defesa e garantiu a igualdade do placar no primeiro tempo.

Na volta para a segunda etapa, a história não foi diferente. O Botafogo continuou tendo mais a bola, mas era punido pela falta de capricho nas conclusões. Sendo assim, o técnico Flávio Tenius decidiu fazer mudanças no ataque e colocou Ivan Angulo e Pedro Raul em campo. O camisa 9 entrou muito bem na partida, deu mais força ao jogo aéreo do Botafogo e foi quem teve as melhores chances de gol. Em duas cabeçadas muito parecidas, parou em grande defesa do goleiro João Carlos e, posteriormente, viu a bola passar ao lado da trave direita do Cuiabá.

Mais tarde, aos 33 minutos, o Botafogo teve sua melhor oportunidade no jogo, novamente com Pedro Raul. Após bate rebate, o centroavante bateu forte de perna esquerda e a bola explodiu no travessão. Nos acréscimos, Guilherme Santos ainda teve a chance de marcar de cabeça, mas João Carlos, em noite inspirada, novamente salvou o Cuiabá, fazendo com que o 0 a 0 fosse mantido no placar e sacramentasse a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil.

Agora, o Glorioso volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será no domingo, às 18h15, contra o Bahia, em Pituaçu.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO: Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis (Rafael Forster); Caio Alexandre (Guilherme Santos), Honda e Bruno Nazario; Kelvin (Ivan Angulo), Warley (Pedro Raul) e Matheus Babi. Técnico: Flávio Tenius.



CUIABÁ: João Carlos, Hayner, Ednei, Anderson Conceição e Romário; Nenê Bonilha (Auremir), Matheus Barbosa e Elvis (Diego Jardel); Willians Santana (Lucas Hernández), Maxwell e Yago (Lucas Ramon). Técnico: Marcelo Chamusca.



Local: Arena Pantanal

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

Cartões amarelos: Caio Alexandre e Victor Luís; Maxwell, Matheus Barbosa, Lucas Ramon e Hayner.