Rio - Os nervos ficaram à flor da pele para o Botafogo após a eliminação na Copa do Brasil diante do Cuiabá, nesta terça-feira. Horas depois da partida, uma imagem de uma discussão no Instagram entre Rafael Forster, zagueiro do Alvinegro, e um torcedor viralizou nas redes sociais.

Na conversa, o camisa 5 expôs que nem todos os jogadores estão recebendo salários de forma integral desde junho, mesmo com o Botafogo recebendo o auxílio do Sindeclubes para quitar as pendências com o elenco. Além disto, ele afirmou que nem todos receberam o mês de outubro.

"Ô amigão, você queria o quê? Que eu saísse driblando todo mundo? Que eu chutasse no gol? Para de encher o saco! Chato pra c*… Não entende p* nenhuma de futebol e sai falando mal dos outros. Tu não sabe de nada e ainda quer falar de salário em dia?! Tu tá de sacanagem? Tem jogador que não recebe salário completo desde junho. O mês de outubro veio adiantado para alguns, queridão. Você não sabe de p* nenhuma. Então para de falar m* e vai cuidar da tua vida", falou com um torcedor.

A conversa rapidamente chegou aos torcedores do Botafogo, que criticaram a conduta de Rafael Forster. O zagueiro, também pelo Instagram, fez um pedido de desculpas, afirmando que falou o que não deveria.



"Queríamos muito essa classificação, estávamos todos muito empenhados para avançarmos e depositávamos muita confiança e as coisas não aconteceram como a gente queria. Estava muito envolvido com tudo isso e quando caiu a ficha que ficamos de fora fui ofendido, me exaltei e acabei falando coisas fora de hora. Peço desculpas aos torcedores, não foi minha intenção. Agora é momento de todos estarmos juntos para nos reconstruirmos no Brasileiro."