Por Lance

Rio - César Farías já é passado. Diante da indefinição por parte do venezuelano, o Botafogo buscou e possui acordo encaminhado com Ramón Díaz. O argentino é esperado para assinar contrato até a próxima sexta-feira e assinará vínculo até o final de 2021 com o Alvinegro. A notícia foi publicamente primeiramente pelo "Fogão Net" e confirmada pelo LANCE!.

O Botafogo tinha acordo com o atual treinador da seleção da Bolívia, mas a Federação Boliviana de Futebol não queria liberá-lo de forma imediata, apenas após o dia 17, quando terminasse a Data Fifa. Assim, Túlio Lustosa, diretor de futebol, agiu rápido e buscou Ramón Díaz.Agora, o clube corre contra o tempo para oficializar o acordo. As pendências burocráticas foram normalizadas e o Botafogo quer que o argentino chegue ao Brasil o quanto antes para assinar o contrato. Se depender da diretoria, ele já treina a equipe contra o Bahia, no próximo fim de semana, pelo Brasileirão.O último trabalho de Díaz foi no Libertad, equipe que saiu em setembro. No Paraguai, levou a equipe à fase de oitavas de final da Taça Libertadores. Livre no mercado, chega dentro da realidade do clube de General Severiano