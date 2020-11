Ramón Díaz Divulgação

Por O Dia

Rio - Aguardado para assinar e se o novo treinador do Botafogo, o argentino Ramón Díaz recusou uma oferta do mundo árabe. O técnico, que já fez sucesso comandando o três títulos pelo Al-Hilal, na Arábia Saudita, tinha uma proposta do futebol dos Emirados Árabes. As informações são do site argentino "Infobae".

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O BOTAFOGO



Além disso, o novo treinador alvinegro trará ao Brasil uma comissão técnica com pelos menos três profissionais. Segundo o diário argentino “Olé”, Ramón Díaz vai trazer seu filho e auxiliar-técnico Emiliano Ramón Díaz, de 37 anos; o preparador físico Jorge Pidal, de 48 anos; e o também auxiliar Osmar Ferreyra, ex-meia de 37 anos.

Além disso, o novo treinador alvinegro trará ao Brasil uma comissão técnica com pelos menos três profissionais. Segundo o diário argentino “Olé”, Ramón Díaz vai trazer seu filho e auxiliar-técnico Emiliano Ramón Díaz, de 37 anos; o preparador físico Jorge Pidal, de 48 anos; e o também auxiliar Osmar Ferreyra, ex-meia de 37 anos.

Publicidade

Recém-chegado ao Botafogo, o ex-jogador Lúcio Flávio irá permanecer na comissão. Ele foi contratado como auxiliar permanente no clube carioca, logo depois da efetivação de Bruno Lazaroni, como treinador que acontece no começo de outubro. No fim do mês, o ex-técnico deixou o cargo.

Publicidade

Ramón Diz tem 61 anos e é um treinador de sucesso na América do Sul. Ele conquistou títulos argentinos pelo River Plate e pelo San Lorenzo. Pelos "Millonarios", o treinador conquistou a Libertadores de 1996. Seu último trabalho foi comandando o Libertad, do Paraguai. O treinador é aguardado nesta sexta-feira para assinar contrato com o Botafogo até fevereiro de 2021.