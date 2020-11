Ramón Díaz recusou oferta do futebol árabe para treinar o Bota Divulgação

Por LANCE!

Rio - O torcedor do Botafogo ficou acostumado a olhar para jogadores estrangeiros dentro de campo nos últimos anos. O fenômeno, contudo, não atingia a casamata há muito tempo: o clube de General Severiano não possui um treinador gringo desde 1973. Ramón Díaz, se confirmado, será apenas o nono a integrar tal lista.

O Botafogo não sabe o que é ter uma pessoa não nascida no Brasil no comando da equipe desde 1947. Na época, o uruguaio Ondino Viera treinou o Alvinegro naquela temporada.

Publicidade

Não é comum, mas o torcedor alvinegro provavelmente vai se acostumar com Ramón Díaz na área técnica. O argentino tem acordo encaminhado para assinar com o Botafogo e é esperado no Rio de Janeiro a partir desta quinta-feira para formalizar o acordo.

Confirmada a contratação, 'Don Ramón' será apenas o nono estrangeiro a comandar o Botafogo na história. Além disto, será o segundo argentino a realizar tal feito - o primeiro foi Mário Fortunato, em 1943.

Publicidade

De todos os estrangeiros na história do clube, apenas o húngaro Nicolas Ladanyi conquistou títulos, com os Campeonatos Cariocas de 1930 e 1932 no currículo. Vale ressaltar que o próprio Ondino Viera venceu o Torneio Início em 1947, uma espécie de campeonato comemorativo que servia de "abertura" para o Estadual.

TÉCNICOS ESTRANGEIROS NA HISTÓRIA DO BOTAFOGO:

Publicidade

Juan Carlos Bertone (Uruguai)

Eugênio Marinetti (Hungria) [duas passagens]

Ramón Platero (Uruguai) [duas passagens]

Charles Williams (Inglaterra)

Nicolas Ladanyi (Hungria)

Dori Krueschner (Hungria)

Mario Fortunato (Argentina)

Ondino Viera (Uruguai)