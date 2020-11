Ramón Díaz Reprodução

ESTADÃO CONTEÚDO

06/11/2020

Rio - O Botafogo é mais um time a apostar em um técnico estrangeiro para a sequência do Campeonato Brasileiro. No fim da noite desta quinta-feira, o clube anunciou a contratação do argentino Ramon Díaz, nome escolhido pela diretoria para substituir Bruno Lazaroni, demitido recentemente.



Ramon Díaz é esperado para chegar ao Rio no próximo sábado. Ele estava sem clube desde setembro, quando deixou o comando do Libertad, do Paraguai. Agora, aos 61 anos, vivenciará a sua primeira experiência no futebol brasileiro.