Honda deve ser titular no Botafogo Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Bahia - Com a confirmação da contratação do treinador argentino Ramón Díaz, o Botafogo tem um desafio importante pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. O rival será o Bahia, na Fonte Nova, às 18h15. As duas equipes estão próximas da zona de rebaixamento e lutam ponto a ponto para se distanciar da região incômoda.

A mudança de comando pode ser um incentivo para a equipe carioca voltar a vencer no Brasileiro. O Botafogo não consegue um resultado positivo na competição há três jogos. Além disso, nessa sequência, o Glorioso foi eliminado da Copa do Brasil, após perder em casa e empatar fora com o Cuiabá.

O Bahia continua fazendo uma campanha bastante irregular no Brasileirão. Após se classificar na Sul-Americana, a equipe comandada por Mano Menezes quer vencer em casa para se recuperar da derrota na última rodada contra o Santos, na Vila Belmiro.

No momento, o Glorioso tem um ponto a mais que o Bahia e essa é a vantagem da equipe carioca para a zona de rebaixamento. O clube baiano só está fora da degola, porque nos critérios de desempate está levando a melhor sobre Bragantino e Coritiba.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X BOTAFOGO

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Auxiliar 1: Fabricio Vilarinho da Silva (GO)

Auxiliar 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

Árbitro de Vídeo: Christiano Gayo Nascimento (DF)

BOTAFOGO: Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Kelvin, Matheus Babi e Pedro Raul/ Treinador: Ramón Díaz

BAHIA: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba; Gregore, Elias, Rodriguinho; Rossi, Clayson e Gilberto / Treinador: Mano Menezes