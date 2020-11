Dirigente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/11/2020 21:43 | Atualizado 06/11/2020 21:45

Rio - Os bastidores do Botafogo terão uma baixa. Carlos Augusto Montenegro anunciou que não faz mais parte do Comitê Executivo de Futebol e, desta forma, não estará mais envolvido nas questões de dia a dia do clube de General Severiano.

Em contato exclusivo com o LANCE!, o ex-presidente do Alvinegro afirmou que sente que já fez tudo que deveria ter feito e deixa o clube com alguns fatores positivos. Além disso, reitera a questão de ficar focado nas questões do Ibope, seu outro emprego.

"Já tinha avisado que ia sair numa boa. Acho que cumpri minha missão. Temos hoje uma comissão técnica de primeiro mundo, os salários estão em dia... Fiz o que eu pude. Ia sair mais para o final do mês, ali pela eleição do clube, mas, com tudo resolvido, vou me dedicar essa semana no Ibope, terá eleição para prefeito, esse é o meu trabalho", afirmou.

O dirigente afirmou que saiu por uma decisão pessoal e que não existe nenhum tipo de atrito entre os membros do Comitê Executivo de Futebol. A previsão inicial era de que Montenegro deixasse o grupo apenas no dia 25 de novembro.

"Eu me afastei, não tenho mais o que fazer. Mas numa boa, sou amigo de todo mundo. Combinei com eles e estou fora do dia a dia. Agradeço pelo carinho e vamos em frente", completou.