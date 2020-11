Bruno Nazário, que teve atuação apagada em Salvador, tenta levar o Botafogo ao ataque Vitor Silva/Botafogo/Divulgação

Por MH

Cheio de desfalques e ainda com o preparador de goleiros Flávio Tenius como técnico interino, o Botafogo deu mole e foi derrotado pelo Bahia na noite deste domingo, na Arena Fonte Nova, na primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro. Rodriguinho, em pênalti polêmico já nos acréscimos, marcou mesmo depois de o Árbitro de Vídeo ter alertado sobre o equívoco do juíz de campo.

O resultado empurrou o Alvinegro, que segue com 20 pontos, para a zona de rebaixamento, na 17ª posição. O time volta a campo no dia 16 para receber o Bragantino, no Estádio Nilton Santos. Já o Bahia, que tem um ponto a menos, aparece na 15ª colocação. A partida contra o Massa Bruta vai marcar a estreia de Don Ramón.

A equipe de General Severiano foi levemente superior aos donos da casa durante boa parte da primeira etapa. No entanto, assim como em todo a competição até aqui, o Alvinegro chegava bem à intermediária do Bahia, mas vacilava no passe final para o gol. Bruno Nazário, em um chute colocado, criou a melhor chance do time. E graças ao Árbitro de Vídeo, que flagrou uma irregularidade em um dos contra-ataques do Bahia, o goleiro Saulo se safou de ter tomado um frango incrível no final do primeiro tempo.

A etapa complementar foi de muita correria e pouca inspiração dos dois lados. O ataque do Botafogo, inoperante em Salvador, não levou um momento de perigo sequer ao gol do Bahia. Mais solto, os donos da casa começaram a ensaiar a pressão a partir da metade do segundo tempo. No fim, já nos acréscimos, o atacante Gilberto arriscou de fora da área e a bola explodiu na coxa e depois no braço do zagueiro Marcelo Benevenuto. O árbitro marcou pênalti e manteve a sua decisão mesmo após o VAR sugerir uma melhor avaliação do lance. Na cobrança, Rodriguinho fez o gol da vitória do Bahia no apagar das luzes.



FICHA TÉCNICA:



Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Anderson Martins e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Daniel (Gilberto); Rossi (Rodriguinho), Fessin (Alesson) e Élber (Marco Antônio). Técnico: Mano Menezes



Botafogo: Saulo; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; José Welison (Luiz Otávio), Caio Alexandre e Bruno Nazário; Kelvin (Kalou), Matheus Babi e Guilherme Santos (Davi Araújo)(Éber Bessa). Técnico: Flávio Tenius



Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha(GO)

Cartões amarelos: Gregore, Elias, Matheus Babi, Bruno Nazário e Marcelo Benevenuto

Gol: Rodriguinho, de pênalti, aos 53 minutos do segundo tempo