Saulo falhou no jogo contra o Bahia, mas foi salvo pelo VAR

Publicado 09/11/2020 16:19

Rio - O Botafogo não terá tempo para lamentar a dura derrota sofrida pelo Bahia, no último domingo, por 1 a 0, no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alvinegro passou a ocupar 17º posição, abrindo a zona de rebaixamento, e precisa se preparar para um novo confronto direto, na próxima segunda-feira, diante do Bragantino, no Nilton Santos.

Além do pênalti marcado no último minuto a favor do Bahia, outro lance da partida causou incômodo no torcedor do Botafogo. Aos 43 do primeiro tempo, o atacante Fessin, do Bahia, ganhou na disputa pelo ar, cabeceou fraco para o gol e o goleiro Saulo acabou falhando feio. Após revisão do VAR, o árbitro assinalou falta de Nino Paraíba na origem da jogada e anulou o gol do Tricolor.

Com Gatito Fernández em recuperação de lesão no joelho e Diego Cavalieri diagnosticado com a Covid-19, a tendência é que Saulo seja mantido no gol do Botafogo na próxima partida, diante do RB Bragantino.

Treinador de goleiros do Botafogo e técnico interino nas últimas partidas, Flavio Tênius deu moral para Saulo na entrevista coletiva após a partida. O treinador revelou uma conversa com o goleiro, no intervalo da partida, após a falha e garantiu que todo o grupo tem confiança em seu trabalho.

"Ele estava fazendo um jogo muito tranquilo. Realmente nesse lance ele se atrapalhou um pouco. O que eu passei para ele, é o que eu passo sempre. A conversa sempre existe. Não é porque eu estou dirigindo a equipe, mas estou sempre de olho neles. Ele estava há dois anos sem jogar. Não é mole você ficar um tempão assim sem jogar. A situação no campeonato é difícil. Achei que ele fez um jogo tranquilo. Um ou outro errinho. Realmente nesse lance ele errou, mas eu disse pra ele que levantasse a cabeça e seguisse no jogo porque o jogo estava bem tranquilo. A gente confia muito nele", disse Flávio.



Revelado na base do clube, Saulo fez a sua primeira partida na atual temporada. O goleiro não atuou profissionalmente pelo clube nos dois últimos anos, mas tem 22 partidas pela equipe principal no currículo – duas em 2017 e 20 em 2018. No ano passado, ele também atuou por empréstimo pelo Vila Nova.