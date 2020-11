Trio de arbitragem responsável pelo jogo do Botafogo Reprodução/Premiere

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 18:51 | Atualizado 09/11/2020 18:53

Rio - A diretoria do Botafogo vai entrar junto à CBF com um protesto contra a arbitragem de Jefferson Ferreira de Moraes, juiz principal do jogo deste domingo contra o Bahia. As informações são da Rádio Tupi.

A reclamação principal dos dirigentes do Glorioso é sobre o pênalti marcado pela arbitragem nos momentos finais do jogo. De acordo com eles, não houve infração no lance. A marcação foi feita após checagem do VAR, que era comandada pelo árbitro de vídeo Wagner Reway.

A imagem, contestada pelos Botafoguenses, é possível ver que a bola bate na perna de Marcelo Benevenuto antes de tocar no braço, o que invalidaria a irregularidade do lance. O pênalti foi convertido e o Bahia venceu o Alvinegro por 1 x 0, empurrando o time para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.