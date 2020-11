Ramón Díaz Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 09:29

Rio - A chegada de Ramón Díaz fez o Botafogo definir a posição de volante como prioridade para reforçar o elenco para o Brasileirão. Com o Glorioso pode fazer apenas mais uma troca entre os inscritos para a competição, o clube carioca vai ao mercado em busca de um jogador para ocupar essa função. As informações são do portal "globoesporte.com".

"Não temos espaço para contratar mais de um, só temos uma troca. Quando cheguei já tinham feito seis trocas, então não tinha muito o que fazer. Cheguei e já estava definido que eu não poderia fazer mais contratações. Não me queixo do elenco, nem o Ramón se queixou. O ideal seriam mais duas contratações, mas vamos reforçar um setor carente e dar valor ao que temos dentro do clube", afirmou Túlio Lustosa, gerente de futebol do Botafogo.

De acordo com o site, o Botafogo trabalha com dois nomes para a posição, ainda mantidos sob sigilo, o treinador argentino Ramón Díaz tem um preferido entre os jogadores.

A primeira ideia do Botafogo era investir na contratação um atacante, mas nenhuma negociação avançou até a definição do novo treinador. Desde que se acertou com o clube, Ramón Díaz começou a analisar os jogos da equipe e elegeu, junta à diretoria, o meio como setor mais necessitado de reforços.