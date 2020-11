Hernesto Caballero em ação pelo Olímpia Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 13:21

Rio - Em busca de um nome para a posição de volante, o Botafogo poderá contar com o paraguaio, Hernesto Caballero. O jogador de 29 anos rescindiu com o Olimpia, do Paraguai, e seu nome vem sendo ventilado como um possível reforço para o Glorioso.



De acordo com o portal "FogãoNet", o jornalista paraguaio Carlin Correa utilizou o seu perfil oficial no Twitter para descrever uma suposta declaração de Caballero, após sair do Olimpia. O jogador teria seguido a conta do Botafogo no Instagram.

"Vou para o clube do Brasil. Vocês vão saber quando eu assinar, me pediram que não diga ainda. É uma equipe da primeira divisão", afirmou Caballero.

