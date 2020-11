O volante Matheus Fernandes está sem espaço no Barcelona Divulgação/Barcelona

Por MH

Revelação das divisões de base do Botafogo, o volante Matheus Fernandes pode estar na lista negra do Barcelona, da Espanha. O jogador foi negociado pelo Palmeiras no início da temporada por 7 milhões de euros, algo em torno de R$ 50 milhões, na cotação da época, com um contrato de duração até 2025. Ele, no entanto, jamais conseguiu se firmar no clube catalão.

Segundo informações divulgadas pelo jornal AS, fontes do Barça afirmam que Matheus Fernandes "não tem o nível de qualidade desejado para atuar pelo clube". O brasileiro atuou por empréstimo pelo Valladolid por meia temporada no primeiro semestre, mas não se destacou e só atuou em três oportunidades. Em outras quatro ficou no banco de reservas, e, por causa de uma lesão na coxa, foi desfalque. Nos demais jogos, não foi relacionado.

Publicidade

A publicação diz ainda que o volante está em uma espécie de lista negra elaborada pelo técnico holandês Koeman. Além de Matheus Fernandes, podem deixar o Barça nomes como Umtiti, Riqui Puig, Carles Aleña, Junior Firpo e Martin Braithwaite.