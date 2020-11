Jorge Pidal no treino do Botafogo no campo anexo do Nilton Santos Gabriel Baron/Botafogo

Por LANCE!

Publicado 11/11/2020 20:22 | Atualizado 11/11/2020 20:24

Rio - Jorge Pidal chegou na última terça-feira, não poupou tempo e já foi aos trabalhos. O novo preparador físico do Botafogo, que faz parte da comissão técnica de Ramón Díaz, realizou atividades no campo anexo do Estádio Nilton Santos e colocou os jogadores do Alvinegro para correr.

Os atletas, por consequência de trabalhar com um novo profissional, tiveram um nível elevado de cansaço após o fim do primeiro treinamento do Jorge Pidal, na terça-feira. O argentino, em entrevista à BotafogoTV, canal do Alvinegro no YouTube, explicou a metodologia de trabalho.

Publicidade

"Chego com a ideia de vir trabalhar aqui e poder dar nosso melhor para o melhor rendimento da equipe. O futebol brasileiro tem um alto rendimento, são os melhores do mundo. Na escola argentina tem a intensidade. Quem sabe misturar o bom jogo que tem o futebol brasileiro com a intensidade e garra do futebol argentino", afirmou.

O Botafogo treinou na parte da manhã nesta quarta-feira. Jorge Pidal comandou as atividades físicas e realizou trabalhos visando a intensidade, o conceito que preza com exaustão no trabalho.

Publicidade

"É um time grande, que está passando por um momento complicado. Mas a ideia é colocar o Botafogo no lugar que merece, é uma equipe grande do Brasil, uma equipe com história, com muita hierarquia e a ideia é colocar, junto com todos, com Ramón e toda comissão técnica, o Botafogo no lugar que merece", completou Jorge.