Por O Dia

Publicado 12/11/2020 13:09

Rio - O lateral-direito Marcinho voltou a participar dos treinamentos do Botafogo nesta semana. O jogador, de 24 anos, se submeteu a uma operação no joelho e não entrou em campo em nenhuma partida na atual temporada.

Revelado pelo Glorioso, o jogador não deverá mais jogar pelo clube carioca. Com contrato até o fim de dezembro, Marcinho não deve renovar. Com isso, entrar em campo poderia fazer com que ele não possa defender nenhuma outra equipe da Série A até o término do Brasileiro, que nessa temporada vai até fevereiro de 2021.