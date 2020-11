Lecaros é uma das novidades promovidas por Flávio Tenius contra o Ceará Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 14:24

Rio - O Botafogo não deve contar com o retorno de Lecaros na partida contra o RB Bragantino, na próxima segunda-feira, no Estádio Nilton Santos. O peruano ainda se recupera de uma lesão no tornozelo que sofreu na partida contra o Ceará.

Publicidade

Lecaros teve boas atuações nas partidas contra Ceará e Cuiabá, até se lesionar. Para contratar o jogador, o Botafogo desembolsou cerca R$ 1,4 milhões ao Cusco (ex-Real Garcilaso).