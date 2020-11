O técnico Bruno Lazaroni Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 10:23

Rio - O ex-treinador do Botafogo, Bruno Lazaroni, deixou o clube após a derrota por 1 a 0 para o Cuiabá na Copa do Brasil. Ele recusou a oferta de voltar à função de auxiliar. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", Lazaroni explicou o motivo que levou a sua decisão de sair do Glorioso.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O BOTAFOGO



"Tenho orgulho para falar dessa trajetória. Achei muito importante por ter contato com diversas áreas do clube e a parte de gestão também. Não teve desgaste. A minha decisão de não permanecer foi muito mais em função de encerrar um ciclo e procurar novas oportunidades. Foram seis anos no clube e entendi que o ciclo terminava ali. Só tenho a agradecer a oportunidade e enaltecer o trabalho dos jogadores e dos outros membros da comissão técnica", afirmou.

"Tenho orgulho para falar dessa trajetória. Achei muito importante por ter contato com diversas áreas do clube e a parte de gestão também. Não teve desgaste. A minha decisão de não permanecer foi muito mais em função de encerrar um ciclo e procurar novas oportunidades. Foram seis anos no clube e entendi que o ciclo terminava ali. Só tenho a agradecer a oportunidade e enaltecer o trabalho dos jogadores e dos outros membros da comissão técnica", afirmou.

Publicidade

Perguntado se a decisão de tirá-lo da função foi precipitada, Lazaroni fez uma avaliação do seu aproveitamento no comando do Botafogo.

"Na minha entrevista de apresentação, eu comentei que independentemente do status, efetivo ou interino, todo treinador é interino, única certeza que ele tem é que em algum momento ele vai sair. Os números, até em relação a todas as vezes que tive oportunidade de ser treinador, foram nove jogos com três vitórias, três empates e três derrotas - um jogo em 2018, dois jogos em 2019 e seis jogos agora em 2020. Isso dá um aproveitamento em torno de 44%, se a gente pegar os aproveitamentos das equipes em 2019, terminaria o Brasileiro em 11º lugar. Se levarmos em consideração só o Brasileiro desse ano, o aproveitamento era de 53%, talvez daria uma pré-Libertadores mantendo esses números", disse.