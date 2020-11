Botafogo

Em entrevista, Honda revela: 'Eu quero mudar a educação no mundo'

Um dos maiores ídolos do atual elenco do Botafogo, japonês concedeu uma entrevista ao canal 'Ginga Street' e esbanjou simpatia, cidadania e consciência do seu papel como atleta

Publicado 13/11/2020 17:45 | Atualizado há 5 horas